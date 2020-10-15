Похожий на Павла Волю мужчина коротал время с двумя девицами

Паша, как ты мог? Поклонники звёздной пары отказываются верить в то, что Павел Воля мог изменить Ляйсан Утяшевой.

Возведённый в идеал брак Павла Воли и Ляйсан Утяшевой возможно не такой уж и идеальный. На эту мысль поклонников звёздной пары навела фотография, на которой нетрезвого мужчину, похожего на Павла Волю, запечатлели две гламурные красотки.

Доказательства того, что Воля изменяет Утяшевой, пока ничтожны, однако былая слава резидента Comedy Club, который раньше купался в женском внимании, дала основания предполагать, что Павел ещё не остепенился.

Интернет-пользователи предположили, что гламурного подонка, как сам себя называл Павел Воля, потянуло на былые подвиги на любовном фронте.

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Те же, кто не уставал восхищаться красивой супружеской парой, отказались верить в то, что на нечётком снимке запечатлён Павел Воля.

Подписчики звёздной пары ждут, пока информацию прокомментирует сам Павел или Ляйсан.