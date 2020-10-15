Стилист Сергея Лазарева раскритиковал красную шевелюру Билана

Стилист Антон Смок, с которым работают именитые звёзды отечественного шоу-бизнеса, нелестно отозвался о новом образе Димы Билана.

Стилист Сергея Лазарева отметил, что перемены во внешнем виде победителя музыкального конкурса "Евровидение" он находит неудачными.

Дима Билан, который перекрасил волосы в красный цвет, по мнению Смока, выглядит нелепо. Стилисту, которому доверяют свою шевелюру многие отечественные звёзды, не понравился выбранный цвет волос, а также техника окрашивания.

При этом стилист с одобрением отнесся к экспериментам с волосами эпатажного трансгендера по имени Кончита Вурст. Розовые волосы, по мнению стилиста, выглядят на этом персонаже уместно. Стилист Антон Смок считает, что так скандально известный исполнитель проявляет свою индивидуальность.