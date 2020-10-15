Напасть за напастью. Асмус снова серьёзно заболела

Беда не ходит одна. 32-летняя актриса рассказала, что "чума нашего времени" не обошла её стороной.

Не успели поклонники отойти от известия о том, что Асмус находится в больнице под капельницей, как певица рассказала об аллергической реакции, в результате чего кожа на лице актрисы покрылась сыпью.

На этот раз ослабленный иммунитет Асмус не выдержал атаки самого зловредного вируса последних лет — COVID-19.

Но если многие звёзды рассказали, что пережили болезнь бессимптомно, то Кристине в этом плане повезло гораздо меньше.

Девушка написала в своём аккаунте Instagram о том, что три дня температура тела у неё поднималась до отметки 39 градусов. Попытки сбить жар приводили к недолговременному эффекту. Актриса так плохо себя чувствовала, что к ней два раза приезжала скорая помощь.

"Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", — рассказала Кристина о своём недомогании.

Поклонники Кристины Асмус предполагают, что на здоровье девушки сказывается её недавний развод с Гариком Харламовым. Внешне личную драму актриса пережила стоически, но организм откликнулся на стресс болезнями.