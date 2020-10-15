Беда не ходит одна. 32-летняя актриса рассказала, что "чума нашего времени" не обошла её стороной.
Не успели поклонники отойти от известия о том, что Асмус находится в больнице под капельницей, как певица рассказала об аллергической реакции, в результате чего кожа на лице актрисы покрылась сыпью.
На этот раз ослабленный иммунитет Асмус не выдержал атаки самого зловредного вируса последних лет — COVID-19.
Но если многие звёзды рассказали, что пережили болезнь бессимптомно, то Кристине в этом плане повезло гораздо меньше.
Девушка написала в своём аккаунте Instagram о том, что три дня температура тела у неё поднималась до отметки 39 градусов. Попытки сбить жар приводили к недолговременному эффекту. Актриса так плохо себя чувствовала, что к ней два раза приезжала скорая помощь.
"Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", — рассказала Кристина о своём недомогании.
Поклонники Кристины Асмус предполагают, что на здоровье девушки сказывается её недавний развод с Гариком Харламовым. Внешне личную драму актриса пережила стоически, но организм откликнулся на стресс болезнями.
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В общем, у меня подтвердился Ковид 🦠 3 дня были прям жесткими — температура выше 39 😰 И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась… 🌡 Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается Два раза приезжала Скорая 🚑 Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику 🩺💊 Сейчас t 37,9 Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! 😷☝🏻 Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!! 🙏🏻
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.