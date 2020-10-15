Финал "Сверхъествественного" пройдёт без Джона Винчестера

Поклонники не увидят в финале сериала "Сверхъестественное" своего любимого актёра.

Виной этому неблагоприятная эпидемобстановка. Пандемия коронавируса лишила Дина и Сэма главы семейства.

Автор сериала с 15-летней историей Эндрю Дабб обнадёжил расстроившихся от этой новости поклонников "Сверхъестественного".

"Мы не пошли на компромисс, и каждый актёр вернётся по определенным причинам и сыграет свою роль", — пояснил Дабб.

Съёмочная группа считает здоровье актеров, игравших роль Джона и Мэри Винчестеров, важнее, поэтому коллектив планирует встретиться с ними позже.