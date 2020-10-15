Жена Грачевского сравнила детскую фотографию Бориса и маленького сына

Третья по счёту жена бессменного руководителя детского журнала "Ералаш" Екатерина Белоцерковская впервые опубликовала фотографию сына в своём Instagram.

Пара заключила брак в 2016 году, а ребёнок родился в семье в апреле этого года.

"Знакомьтесь! Грачевский Филипп Борисович!!!" — написала она в своём аккаунте.

35-летняя женщина умилилась, сравнив фото Бориса Грачевского в детстве со снимком своего полугодовалого сына. Екатерина уверена, что мальчик очень похож на отца.

"Папа и сын. И этим все сказано!" — подписала Белоцерковская сравнительный коллаж из двух снимков.

Грачевский расчувствовался и оставил под фото с сыном трогательный комментарий.