Третья по счёту жена бессменного руководителя детского журнала "Ералаш" Екатерина Белоцерковская впервые опубликовала фотографию сына в своём Instagram.
Пара заключила брак в 2016 году, а ребёнок родился в семье в апреле этого года.
"Знакомьтесь! Грачевский Филипп Борисович!!!" — написала она в своём аккаунте.
35-летняя женщина умилилась, сравнив фото Бориса Грачевского в детстве со снимком своего полугодовалого сына. Екатерина уверена, что мальчик очень похож на отца.
"Папа и сын. И этим все сказано!" — подписала Белоцерковская сравнительный коллаж из двух снимков.
Грачевский расчувствовался и оставил под фото с сыном трогательный комментарий.
"Счастье моё ненаглядное", — написал Борис Юрьевич.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.