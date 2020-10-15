Тимати вызвал Крида на поединок. Встреча назначена на пятницу

Тимати и Егор Крид продолжают перебранки в социальных сетях.

Видео из спортзала, где рэпер качает мышцы вместе Джиганом и ST, Тимур Юнусов адресовал своему оппоненту Егору Криду.

Конфликт начался после того, как кандидатура Тимати была одобрена на роль жениха в шоу "Холостяк". Крид, который уже побывал в этой роли, упрекнул бывшего соратника по проекту Black Star в том, что тот во всём ему подражает. Вспомнил Крид и уход из лейбла, и фит с Моргенштерном.

"Э, сладкий мальчик! Где ты? Посмотри, пацаны какие гантели тягают. Сладкий мальчик, ну где ты? Приезжай сюда! Мы тут в "Блэк Стар Фитнесе", — написал Тимати в своём Instagram.

Юнусов назначил Криду стрелку "один на один" в эту пятницу, 16 октября.

Крид не остался в долгу, назвал противника "горьким" и упрекнул Юнусова в том, что он опять окружает себя охранниками.

Наблюдающие за конфликтом подписчики заметили, что Крид на фоне друзей Тимати выглядит так, будто собирается противостоять Халку. Егор же ответил, что на каждого Халка найдется свой Человек-Паук.