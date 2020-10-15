Певица лежит в Боткинской больнице в Москве.
По словам самой исполнительницы, причину травмы она видит в том, что ей приходится много танцевать на высоких каблуках на сцене.
Падение привело к повреждению копчика. Травму выявила диагностика МРТ.
В своем Instagram она написала о том, что привело её в больницу
"Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз", — объяснила Лобода.
Певица поспешила успокоить поклонников.
"Мои хорошие, всё хорошо, сегодня уже буду прыгать", ― пояснила Светлана.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.