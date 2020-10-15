Каблуки и танцы. Светлана Лобода повредила копчик

Певица лежит в Боткинской больнице в Москве.

По словам самой исполнительницы, причину травмы она видит в том, что ей приходится много танцевать на высоких каблуках на сцене.

Падение привело к повреждению копчика. Травму выявила диагностика МРТ.

В своем Instagram она написала о том, что привело её в больницу

"Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз", — объяснила Лобода.

Певица поспешила успокоить поклонников.