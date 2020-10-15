Четвертая жена продюсера Александра Цекало опубликовала соблазнительное фото с глубоким декольте.

Супруга Цекало художница Дарина Эрвин показала себя во всей красе. 29-летняя женщина остроумно подписала свой снимок.

Интернет-пользователи оценили красоту женщины и стали рассыпать комплименты в адрес молодой супруги Александра Цекало.

"Красивая и умная женщина, надо уметь построить такие отношения, да так чтобы было все идеально или все в это поверили, пусть будет первый вариант", — написали подписчики.