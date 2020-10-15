На новый выпад дочери Михаила Ефремова Twitter ответил "баном"

Аккаунт Анны-Марии Ефремовой заблокировали в одной из социальных сетей.

Ситуация, произошедшая с Михаилом Ефремовым, заставила прессу и общественность обратить взоры в сторону дочери артиста, осуждённого за ДТП со смертельным исходом на восемь лет лишения свободы.

Наследница актёра оказалась фигурой противоречивой и эпатажной. На странице девушки в социальных сетях можно увидеть явную пропаганду движения ЛГБТ.

Анна-Мария Ефремова говорит о себе в мужском роде, не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации и имеет возлюбленную.

Накануне своего 20-летия девушка изменила имя в социальных сетях, назвавшись Аэм Тиллмари. "Твиттер" отреагировал на смену пола и имени блокировкой.

Не исключают также, что "бан" девушка получила за свои провокационные высказывания на политические и социальные темы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что дочь Ефремова поменяла имя и фамилию.