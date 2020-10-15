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Перенесший два инсульта Борис Моисеев "угасает на глазах"

Состояние Бориса Моисеева, по словам журналиста Дениса Сорокина, стремительно ухудшается.

Перенесший два инсульта Борис Моисеев "угасает на глазах"

После перенесённого в 2010 году инсульта певец так и не смог оправиться. Возвращение исполнителя на сцену оказалось недолгим. В 2015 году Моисеева поразил второй инсульт.

Продюсер певца Евгений Фридлянд винит в том, что произошло, окружение Моисеева.

По его словам, близкие не отправили артиста на реабилитацию в Израиль и настаивали на том, чтобы Моисеев как можно быстрее вышел на сцену. Таким образом, по убеждению продюсера, на Моисееве хотели заработать больше денег. Это, по мнению Фридлянда, окончательно подорвало здоровье Бориса.

"Все люди, которые близки к шоу-бизнесу знают: "Боря угасает на глазах", — рассказал о текущем состоянии певца Денис Сорокин.

Другие знакомые Бориса Моисеева (его директор Сергей Горох и артистка Елена Воробей), ранее говорили, что у певца всё хорошо. Он живет на пенсию и накопления от концертной деятельности.

 

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