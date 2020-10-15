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Лоза, над которым пошутили в шоу "Голос", подаёт в суд на Первый канал

Музыканта возмутило то, что его песню "Плот" исполнили в шоу "Голос" без его разрешения.

Лоза, над которым пошутили в шоу "Голос", подаёт в суд на Первый канал

Лоза пояснил, что он автор песни. При этом он не давал добро на то, что конкурсантка шоу "Голос" Алина Виардо исполнила кавер-версию его хита на Первом канале.

"Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и я буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена", — прокомментировал ситуацию Юрий Лоза.

Возможно, конфликт не возник бы, если бы жюри шоу "Голос" не стали бы долго обсуждать личность самого Юрия Лозы. Почему-то судьи шоу стали вспоминать многочисленные истории, связанные с этим музыкантом.

"Представил Юрия Лозу, который сказал бы — святое не трожь!" — сказал исполнитель Баста.

"Было бы интересно послушать телезрителя из Москвы Юрия Лозу", — отметил после выступления участницы Валерий Сюткин.

Долго ждать реакции Юрия Лозы не пришлось. Теперь он затевает судебные тяжбы с главным каналом страны.

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