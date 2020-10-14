Дмитрий Нагиев признался, что иногда мечтает уехать из России

Российский шоумен, актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что ему иногда хочется всё бросить и уехать из страны.

"У меня нет конкретной цели покинуть Россию. Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее", — признался артист в интервью изданию "Собеседник".

График Нагиева расписан на несколько месяцев вперёд. Свою работу он старается сделать добросовестно, но признаётся, что это не всегда у него получается легко.

По мнению Дмитрия, в кино он снимается "неважно", но ему приходится это делать, так же как и давать интервью представителям СМИ, так как он любит сытно поесть.

Актёр признаётся, что идёт на работу, "как на плаху", но ему нравится видеть себя в рейтинге самых успешных и привлекательных представителей шоу-бизнеса.