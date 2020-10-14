Российский продюсер Яна Рудковская выложила на своей странице в Instagram фото сына Александра, который держит на руках младшего брата Арсения.

При этом лицо новорожденного сына Рудковская скрыла стикером в виде сердечка.

Подписчиков восхитили фотографии двух братьев.

"Саша счастлив", "Прям видно, что Саша очень сильно хотел братика", "Какой Саша нежный старший брат, оказывается. На его личике любовь из самого сердца видна. Милашество невозможное",

"Братики! Яна, вы молодец", "Какая нежность", "Подпись под фото должна быть: "Это я почему раньше такой хмурной был? Это потому, что у меня младшего братика не было!", "Как трогательно", "Сколько любви к братику", "Неподдельные эмоции", — написали поклонники звёздного семейства в комментариях.