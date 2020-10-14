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"Нянчимся": Рудковская опубликовала фото младших сыновей

 
 
 
 
 
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Нянчимся 👼🏻🍼🧚На кого наш Арсений думаете похож?) Есть варианты ?)

"Нянчимся": Рудковская опубликовала фото младших сыновей

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)13 Окт 2020 в 8:29 PDT

Российский продюсер Яна Рудковская выложила на своей странице в Instagram фото сына Александра, который держит на руках младшего брата Арсения.

"Нянчимся. На кого наш Арсений похож?" — подписала она фото.

При этом лицо новорожденного сына Рудковская скрыла стикером в виде сердечка.

Подписчиков восхитили фотографии двух братьев.

"Саша счастлив", "Прям видно, что Саша очень сильно хотел братика", "Какой Саша нежный старший брат, оказывается. На его личике любовь из самого сердца видна. Милашество невозможное",

"Братики! Яна, вы молодец", "Какая нежность", "Подпись под фото должна быть: "Это я почему раньше такой хмурной был? Это потому, что у меня младшего братика не было!", "Как трогательно", "Сколько любви к братику", "Неподдельные эмоции", — написали поклонники звёздного семейства в комментариях.

Напомним, Арсений появился на свет 25 сентября. Яна Рудковская и Евгений Плющенко сообщили о пополнении в семействе 1 октября. Для поклонников и звёзд шоу-бизнеса эта новость стала неожиданностью.

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