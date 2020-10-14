Хлебникова объяснила, что занимается творчеством, а не пиаром

Марине Хлебниковой не понравилась навязанная ей роль несчастной больной женщины. Пропавшая из поля зрения поклонников певица быстро нашлась и объяснила любопытным, где она и чем занимается.

Хлебникова подчеркнула, что хайп вокруг её имени получился помимо её воли. Как утревждает звезда 90-х, она никогда не прибегала к пиару для того, чтобы напомнить о себе поклонникам. Запускать провокационные слухи не в её стиле.

Очередной информационный "вброс" приводит к тому, что обрывают телефоны её родных и близких, в то время как сама певица занята делом.