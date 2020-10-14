Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Фото сторонника нацистов на сайте "Бессмертного полка" выложил педагог
В центре Москвы такси упало в Яузу
Матвиенко: вакцинация от коронавируса не должна быть насильственной
Молодёжная сборная России узнает соперников по Евро-2021 в декабре
В Вольске отец заставил 15-летнюю дочь отжиматься до тошноты
Эксперты перечислили внешние признаки высокого интеллекта
Россияне смогут регистрировать рождение ребёнка в любом загсе страны
Исследователи выяснили, какими будут люди через тысячу лет
Эксперт: камеры в палатах можно установить только с согласия пациентов

Хлебникова объяснила, что занимается творчеством, а не пиаром

Марине Хлебниковой не понравилась навязанная ей роль несчастной больной женщины. Пропавшая из поля зрения поклонников певица быстро нашлась и объяснила любопытным, где она и чем занимается.

Хлебникова объяснила, что занимается творчеством, а не пиаром

Хлебникова подчеркнула, что хайп вокруг её имени получился помимо её воли. Как утревждает звезда 90-х, она никогда не прибегала к пиару для того, чтобы напомнить о себе поклонникам. Запускать провокационные слухи не в её стиле.

Очередной информационный "вброс" приводит к тому, что обрывают телефоны её родных и близких, в то время как сама певица занята делом.

"Хлебникова занимается своей главной задачей - живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (не любовниками, друзьями), и, конечно, занимается любимой работой - пишет и записывает новые песни (которых скоро будет очень много)!" — написала о себе певица в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я никогда не обманывала своих слушателей. И сейчас делать этого не собираюсь. На протяжении долгого периода (2-3 года) я отмалчивалась, но сейчас скажу всего лишь один раз, но так чтобы на всю страну; друзья, я никуда НЕ пропала, НЕ лежу ни в какой клинике 😂, НЕ пью (уже очень давно) и ничего близко похожего! Мы с друзьями целую неделю смеёмся над тем как журналисты и разного рода блоггеры (которые известны только тем что известны) пытаются (зачем то) уличить меня в том чего нет, ради просмотров и привлечения аудитории к своим интернет-"журналам" и блогам (замечу, что действительно серьёзные издания никогда не позволяют себе публиковать не проверенную информацию, поэтому выводы о этих изданиях делайте сами). Так же, меня веселят телеканалы, которые оборвали трубку моей пресс-службе с просьбой дать комментарии по этому вопросу. Вы просто возможно не знаете, но такая история повторяется с периодичностью раз в пол-года, и каждый раз нам смешно 😂, потому что все друг у друга просто копируют эти вбросы, в которые все почему-то верят. Итог моей речи таков ; друзья мои, дорогие мои, я призываю вас думать своей головой, а не читать те чёрные истории, которые преподносят средства массовой информации. Вся самая актуальная информация обо мне тут, в инстаграме, или в моих официальных страницах в других социальных сетях, и свежее вы ничего нигде не найдёте, только слухи и сплетни людей, которые хотят получить дешёвую рекламу для личных целей. Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей - живёт свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (НЕ любовниками 😂, друзьями), и конечно занимается любимой работой - пишет и записывает новые песни (которых скоро будет очень много)! Продолжение в комментариях 👇

Публикация от Марина Хлебникова (@marina_hlebnikova_official)14 Окт 2020 в 4:41 PDT

Последние материалы
Анатолий Вассерман считает, что инфаркт лучше, чем инсульт
Игрок "Арсенала" Озил сделал заявление по Нагорному Карабаху
Хлебникова объяснила, что занимается творчеством, а не пиаром
Фото сторонника нацистов на сайте "Бессмертного полка" выложил педагог
В центре Москвы такси упало в Яузу
Сариев: переворот в Киргизии сделали по методичке в Telegram
Матвиенко: вакцинация от коронавируса не должна быть насильственной
Любовь Успенская поделилась скорбной новостью
Молодёжная сборная России узнает соперников по Евро-2021 в декабре
Секреты красоты Шерон Стоун
Популярное
Шоу-бизнес
Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"

Астролог планирует открыть своё шоу.

Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
Российский шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
Мир. Новости мира
Зачем Лукашенко заявления про "15 тысяч для Тихановской"?
Новости Белоруссии
Лукашенко назвал протестующих "мордоворотами"
Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов Любовь Степушова Россияне одобряют санкции ЕС по делу Навального Любовь Степушова Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская
Комментарии
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Шевченко футболисту сборной Украины: "Не надо смеяться, сынок"
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Большинство россиян - против тунеядцев
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Глава Роспотребнадзора: нет смысла вводить карантин по коронавирусу
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
В Турции рассказали, почему Москва не допустила Анкару на переговоры по Карабаху
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников