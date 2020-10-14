Любовь Успенская поделилась скорбной новостью

Любовь Успенская рассказала о смерти своего второго по счёту супруга, фамилию которого певица сейчас носит.

"Юрий Успенский — человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушёл из жизни. Вечная память. Скорбим", — сообщила она печальное известие подписчикам.

Роман королевы шансона с администратором оркестра Юрием Успенским закончился браком, который продлился шесть лет. С ним она жила в эмиграции в Канаде, однако супруги расстались из-за измены Успенской.

В общей сложности Любовь побывала замужем четыре раза. Дочь Татьяну она родила от бизнесмена Александра Плаксина.

Ранее "Правда. Ру" писала, что интернет-пользователи раскритиковали фото 66-летней Успенской, назвав певицу "мумией из воска".