Роза Сябитова боится, что "Давай поженимся!" закроют

Роза Сябитова готова зубами держаться за роль телесвахи в передаче "Давай поженимся!".

Телесваха рассказала, что её постоянно преследует страх увольнения. Целеустремлённая женщина ни за что не хочет расстаться со своей работой на Первом канале.

При этом передачу "Давай поженимся" после 12 сезонов, по её предположениям, могут закрыть. Слухи о таком решении руководства главного канала страны уже не раз до неё доходили. После перерыва ведущие никогда точно не знали, вернуться ли они на съёмки любимой программы или нет. Постоянный страх увольнения, по словам Розы Раифовны, постепенно притупился, однако опасения остаться без работы до сих пор мучают ведущую.

"Я могу сказать, что я, как любой, наверное, человек, очень боюсь увольнения. Очень. Поэтому я все что угодно готова делать", — отметила сваха.

Весть об увольнении Сябитова, по её словам, предпочитает получить в форме краткого сообщения, избежав при этом тяжёлого разговора с руководством канала.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Роза Сябитова перенесла операцию по удалению опухоли.