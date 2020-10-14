Актриса Алёна Михайлова рассказала о своих отношениях с Антоном Лапенко

Звезда сериала "Чики" прокомментировала слухи о романе с коллегой по сериалу известным блогером Антоном Лапенко.

Девушка впервые ответила на прямой вопрос о том, является ли Антон её возлюбленным.

По словам актрисы, слухи о любовных отношениях с Лапенко вначале её рассмешили. На девушку посыпались тысячи вопросов, которые она просто игнорировала, так как считала домыслы безосновательными. Потом, по словам Алёны, ей стало уже не смешно, так как эту тему подхватили все СМИ.

Для того, чтобы приписать Михайловой роман с Лапенко, послужил ничтожный повод. Коллег просто заметили за дружескими объятиями, когда они гуляли по территории фестиваля "Кинотавр".

Алёна призналась, что у неё есть молодой человек, и она подумывает о браке и детях. Девушка разочаровала фанатов Лапенко и своих поклонников, сказав, что её сердце принадлежит не Антону, а совсем другому молодому человеку.

"Я влюблена. Не в Антона Лапенко! У меня другой молодой человек. На эти слухи не отвечаю, потому что это бред. Странно, что люди это надумали, раздули, подхватывают, как вирус разлетается. Господи. У меня есть молодой человек. Мы смеемся с этого конечно, но все равно, думаю, ему не очень приятно", — рассказала актриса.

У Лапенко тоже есть возлюбленная, личность которой ему удается ловко скрывать от общественности.

Прекратить слухи Михайлова решилась, так как её бойфренду неприятны подобные разговоры.

Антон же Лапенко в финальной серии своего авторского сериала раскрыл лицо "таинственной особы".

За объемными белокурыми локонами скрывалась другая звезда сериала "Чики" актриса Ирина Горбачёва, которую, однако, не заподозрили в том, что у неё роман с Лапенко.

"Жаль такая пара классная была бы. А все поверили, что да", — написали интернет-пользователи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Антон Лапенко "раскрыл карты" в финальной серии своего сериала "Внутри Лапенко".