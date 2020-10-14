Актёр романтично признался в нежных чувствах к своей супруге.
Пронин решил освежить остроту супружеских чувств и устроил жене сюрприз.
"Чувства людей гораздо интереснее их мыслей", — так Евгений прокомментировал три новых снимка в своем аккаунте в Instagram.
Лаконичность его слов гармонично дополняют пропитанные любовью и заботой фотографии семьи Прониных.
Судя по снимкам, актер вновь нашел время на выходные в семейном кругу в своем плотном рабочем графике и устроил романтическое свидание второй половинке.
Новая фотосессия умилила и подписчиков.
"Вы классные!!! Дай Бог, чтобы это на всю жизнь. Успехов, тепла и здоровья", — не скупились на пожелания поклонники творчества Евгения Пронина.
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Чувства людей гораздо интереснее их мыслей🍂🤎 📸Foto @galinautkina
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