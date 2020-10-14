Евгений Пронин признался, что его чувства главенствуют над мыслями

Актёр романтично признался в нежных чувствах к своей супруге.

Пронин решил освежить остроту супружеских чувств и устроил жене сюрприз.

"Чувства людей гораздо интереснее их мыслей", — так Евгений прокомментировал три новых снимка в своем аккаунте в Instagram.

Лаконичность его слов гармонично дополняют пропитанные любовью и заботой фотографии семьи Прониных.

Судя по снимкам, актер вновь нашел время на выходные в семейном кругу в своем плотном рабочем графике и устроил романтическое свидание второй половинке.

Новая фотосессия умилила и подписчиков.