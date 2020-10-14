Пожарный прокомментировал слова Самбурской о мужчинах второго сорта

Звезде "Универа" Настасье Самбурской предрекли жизнь в одиночестве.

Не утихают споры по поводу провокационного заявления актрисы Настасьи Самбурской, которая объявила представителей некоторых профессий недостойными её внимания.

Настасья навлекла на себя неодобрение интернет-пользователей мужского пола.

По поводу её резкого мнения о пожарных и госслужащих уже высказались Иосиф Пригожин и сын Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин. По их мнению, в словах Настасьи нет любви, и если девушка не поменяет своих взглядов, то её ждет унылое будущее в одиночестве.

Услышав, что именно его профессия попала в немилость к актрисе, пожарный под ником HUGO рассказал, что за пять лет работы на столь опасной должности он спас шестерых человек и заработал полтора миллиона рублей. В такую сумму молодой человек оценил стоимость рекламного поста в аккаунте Самбурской.