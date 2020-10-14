Сын Бари Алибасова рассказал о махинациях отца с квартирой Шукшиной

Это был квартирный хайп. Бари Бариевич уверен, что отец и Лидия Федосеева-Шукшина разыграли перед публикой представление.

В то время, когда вся страна следила, чем закончится история с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной, супружеская чета "хайповала" и считала прибыль, полученную в результате удачного представления.

О таком видении ситуации рассказал сын Бари Алибасова. По его мнению, имущественный конфликт был сознательно разыгран его отцом ради извлечения прибыли из семейного скандала. Алибасов-младший назвал громкую шумиху вокруг имущества артистки "квартирным хайпом". По словам сына продюсера, спектаклем было также лечение отца в больнице.

"Их квартирный хайп очень даже удался. Я рад, что они смогли убедить в этом всю страну. Денег они на этом заработали невероятно, даже мне перепало", — рассказал Алибасов-младший.

Бари Бариевич сказал, что не намерен вмешиваться в игры отца и его супруги. При этом он готов к противостоянию, если кто-то другой покусится на имущество его отца и новоиспечённой мачехи.

"Если в это счастье вмешаются чьи-то корыстные интересы, кроме моих, война будет продолжена", — заявил сын Алибасова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что суд постановил вернуть подаренную Алибасову квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной.