Телеведущую растрогала до слёз старинная атмосфера, воссозданная в вагонах военного поезда.
Случай произошёл на севере России, в Карелии, где Регина снималась в материале для очередного выпуска "Орла и Решки".
"Как же я рыдала в этом поезде. Не могла успокоиться. Расчувствовалась, прониклась атмосферой старинных вагонов, запахом газетных страниц, вальсом "До-диез минор" Шопена в исполнении прекрасной пианистки, и слёзы сами потекли из глаз. А что вас может также растрогать?" — призналась на своей страничке Тодоренко после съёмок.
Для этого выпуска телеведущая основательно подготовилась, подобрав наряд в ретро-стиле, — коричневое платье в горошек.
Трогательный образ дополнила развевающаяся волна волос. Поклонники одобрили образ Регины, поддержали девушку комплиментами и попросили её не меняться.
"Чувственная, женственная, молодая, крутая, красивая девчонка", — написали подписчики в Instagram ведущей.
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Как же я рыдала в этом поезде😭😭😭 Не могла успокоиться🙈. Расчувствовалась , прониклась атмосферой старинных вагонов, запахом газетных страниц, вальсом «До-диез минор» Шопена в исполнении прекрасной пианистки, и слёзы сами потекли из глаз. А что вас может также растрогать? #орелирешка #карелия #регинатодоренко За этот крутейший образ благодарю @nomooore ❤️ Фото - @eyepertura
Астролог планирует открыть своё шоу.