Регина Тодоренко расплакалась в поезде

Телеведущую растрогала до слёз старинная атмосфера, воссозданная в вагонах военного поезда.

Случай произошёл на севере России, в Карелии, где Регина снималась в материале для очередного выпуска "Орла и Решки".

"Как же я рыдала в этом поезде. Не могла успокоиться. Расчувствовалась, прониклась атмосферой старинных вагонов, запахом газетных страниц, вальсом "До-диез минор" Шопена в исполнении прекрасной пианистки, и слёзы сами потекли из глаз. А что вас может также растрогать?" — призналась на своей страничке Тодоренко после съёмок.

Для этого выпуска телеведущая основательно подготовилась, подобрав наряд в ретро-стиле, — коричневое платье в горошек.

Трогательный образ дополнила развевающаяся волна волос. Поклонники одобрили образ Регины, поддержали девушку комплиментами и попросили её не меняться.