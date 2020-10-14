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Регина Тодоренко расплакалась в поезде

Телеведущую растрогала до слёз старинная атмосфера, воссозданная в вагонах военного поезда.

Регина Тодоренко расплакалась в поезде

Случай произошёл на севере России, в Карелии, где Регина снималась в материале для очередного выпуска "Орла и Решки".

"Как же я рыдала в этом поезде. Не могла успокоиться. Расчувствовалась, прониклась атмосферой старинных вагонов, запахом газетных страниц, вальсом "До-диез минор" Шопена в исполнении прекрасной пианистки, и слёзы сами потекли из глаз. А что вас может также растрогать?" — призналась на своей страничке Тодоренко после съёмок.

Для этого выпуска телеведущая основательно подготовилась, подобрав наряд в ретро-стиле, — коричневое платье в горошек.

Трогательный образ дополнила развевающаяся волна волос. Поклонники одобрили образ Регины, поддержали девушку комплиментами и попросили её не меняться.

"Чувственная, женственная, молодая, крутая, красивая девчонка", — написали подписчики в Instagram ведущей.

 
 
 
 
 
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Как же я рыдала в этом поезде😭😭😭 Не могла успокоиться🙈. Расчувствовалась , прониклась атмосферой старинных вагонов, запахом газетных страниц, вальсом «До-диез минор» Шопена в исполнении прекрасной пианистки, и слёзы сами потекли из глаз. А что вас может также растрогать? #орелирешка #карелия #регинатодоренко За этот крутейший образ благодарю @nomooore ❤️ Фото - @eyepertura

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)13 Окт 2020 в 9:38 PDT

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