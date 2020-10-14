Юморист "Кривого зеркала" скинул 40 кг после хирургической операции

Операция на желудке стала для звезды юмористического шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова единственным способом избавиться от лишнего веса.

Артист при росте 164 см весил 140 килограмм. Обаятельный "пухляш", который сделал на своей необычной внешности клоунскую карьеру, решился на радикальные меры из-за серьезных проблем со здоровьем.

Лишние килограммы в комплексе с вредными привычками (курение, алкоголь) привели к тому, что у Александра Морозова началось кровотечение из-за обострившейся язвы желудка.

"Как-то сел за стол и очнулся на полу, стало очень страшно, позвонил друзьям. Они отвезли меня в больницу, где меня еле откачали. Я выпивал, курил, вот и заработал себе болезнь. Сам виноват. Но это был полезный опыт, ведь я посмотрел на жизнь другими глазами!" — рассказал 47-летний юморист.

Обычные способы похудеть Морозову не помогали, так как он, по его собственному признанию, ленивый человек.

"Большинство звезд, которые в прошлом были очень большими, наверняка, сделали эту операцию, просто врут, что похудели с помощью спорта и диет. Думаю, что своим враньем они только вредят людям, которые хотят худеть", — уверен Александр Морозов.

Многие отговаривали импозантного комика от похудения, предрекая ему то, что он перестанет быть смешным, если станет худым. Это Морозова не остановило, так как он уверен, что снова стать толстым при необходимости не составит для него никакого труда.