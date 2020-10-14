Крокодил Гена запоет голосом Билана

Дима Билан с гордостью рассказал фанатам о том, что исполнит знаменитую песенку крокодила Гены в 3D-фильме об ушастом любимце детворы.

В своём инстаграм-аккаунте певец опубликовал информацию о предстоящей экранизации всем известной истории про Чебурашку и крокодила Гену.

3D-фильм о приключениях Чебурашки зрители смогут увидеть на больших экранах в 2022 году. Бюджет картины оценивается в 600 млн рублей.

"День рождения только раз в году. Угадали, какую песню для "Союзмультфильма" я записываю?" — загадал нехитрую загадку подписчикам Билан в своём микроблоге.

Недвусмысленный намёк поклонники исполнителя поняли без труда. Многие подхватили тему и продолжили слова известной песни в комментариях.