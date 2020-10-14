Дима Билан с гордостью рассказал фанатам о том, что исполнит знаменитую песенку крокодила Гены в 3D-фильме об ушастом любимце детворы.
В своём инстаграм-аккаунте певец опубликовал информацию о предстоящей экранизации всем известной истории про Чебурашку и крокодила Гену.
3D-фильм о приключениях Чебурашки зрители смогут увидеть на больших экранах в 2022 году. Бюджет картины оценивается в 600 млн рублей.
"День рождения только раз в году. Угадали, какую песню для "Союзмультфильма" я записываю?" — загадал нехитрую загадку подписчикам Билан в своём микроблоге.
Недвусмысленный намёк поклонники исполнителя поняли без труда. Многие подхватили тему и продолжили слова известной песни в комментариях.
"Дима, как же рада, что ещё и в мультиках будет звучать ваш голос, обожаю наши мультики", — пишут подписчики Билана.
"Исполнять легенду всегда радостно", — признался Билан.
Астролог планирует открыть своё шоу.