Роза Сябитова рассказала, как ей удалили "определённый женский орган"

Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала о том, как её беспечность чуть было не обернулась онкологическим заболеванием репродуктивных органов.

Сябитова рассказала, что долгое время не посещала гинеколога, так как никаких проблем с женским здоровьем не испытывала.

В результате плановой диагностики в рамках диспансеризации у Сябитовой выявили объёмную опухоль. Понадобилось три серьёзных операции, чтобы избавиться от угрозы образования рака. Вместе с доброкачественной опухолью ведущей пришлось расстаться и с "важным женским органом".

Роза Сябитова поделилась своим горьким опытом и призвала женщин внимательнее относиться к своему здоровью, так как предупредить болезнь всегда легче, чем лечить.