"Дом-2" эвакуируют с Сейшельских островов из-за COVID-19

Участников проекта "Дом-2" на Сейшельских островах поразил "синдром Робинзона Крузо".

Участники и сотрудники телестройки покидают райский остров из-за убыточности проекта. Коронавирус заставил руководителей передачи срочно сворачивать нерентабельное начинание.

Из восточной Африки любителей строить отношения в тепличных условиях переселят назад в Москву.

Часть героев шоу оставят в проекте, а часть проводят за периметр. Технические работники скандальной передачи останутся без работы.

Ребята уже изжили себя: ни ссорятся, ни мирятся

Из-за закрытия границ молодые люди почувствовали себя на острове как Робинзоны Крузо. Приевшиеся друг другу парочки уже не могли находиться в замкнутом пространстве и делать интересное шоу.

"Там просто нечего стало снимать, нет интересных сюжетов. Ребята изжили себя, наскучили, они уже ни ссорятся, ни мирятся. Ровным счетом ничего не происходит и не меняется", — рассказали те, кто наблюдал за "внутренней кухней" шоу.

Затухающие страсти планируют реанимировать с помощью вливания в проект "свежей молодой крови". Перегоревших "старичков", впавших в апатию и безразличие, заменят новыми и энергичными.

"Остров любви" оказался для молодых людей островом пыток. Социальный эксперимент не удался. Некоторые даже пытались сбежать с райского уголка земли, лишь бы только не видеть надоевшие лица своих товарищей по шоу.