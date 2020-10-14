Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию

19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.

Девушка, которая называет себя небинарной персоной, подписала свою страничку в Instagram, как Аэм Тиллмари.

Интернет-пользователи увидели в этом имени неопределённую гендерную идентичность. Такое имя может принадлежать как женщине, так и мужчине.

Анна-Мария часто высказывала мысль о том, что не чувствует себя исключительно женщиной или исключительно мужчиной. Тот факт, что девушка говорит о себе в мужском роде, подчёркивает её стремление примерить на себя мужской образ.

Instagram-аккаунт дочери Ефремова недвусмысленно говорит о поддержке Анной-Марией движения ЛГБТ. Девушка ранее рассказывала, что у неё есть возлюбленная.

По словам Анны-Марии, отец отнёсся к её нетрадиционной сексуальной ориентации нейтрально и не стал устраивать по этому поводу скандал.