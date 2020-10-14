Брэд Питт чувствует себя закаленным в боях командиром танка

Актер решил прибавить своему образу брутальности и поделился кадрами из фильма, где он запечатлен в военной форме.

В своем аккаунте в Instagram он выложил фото в военной форме, где он изображен в роли харизматичного бойца, полюбившегося многим.

"Старший сержант Дон "Уордадди” Кольер, закаленный в боях командир танка 2-й танковой дивизии армии США. ("Ярость", 2014)", — подписал пост Брэд Питт.

Подписчики его странички согласны с тем, что актёр хорош в любом образе и в любом возрасте.

"На нем так замечательно сидит военная форма", — восторженно прокомментировали снимки поклонники самого обворожительного мужчины Голливуда.