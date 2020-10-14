Актер решил прибавить своему образу брутальности и поделился кадрами из фильма, где он запечатлен в военной форме.
В своем аккаунте в Instagram он выложил фото в военной форме, где он изображен в роли харизматичного бойца, полюбившегося многим.
"Старший сержант Дон "Уордадди” Кольер, закаленный в боях командир танка 2-й танковой дивизии армии США. ("Ярость", 2014)", — подписал пост Брэд Питт.
Подписчики его странички согласны с тем, что актёр хорош в любом образе и в любом возрасте.
"На нем так замечательно сидит военная форма", — восторженно прокомментировали снимки поклонники самого обворожительного мужчины Голливуда.
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Staff Sergeant Don “Wardaddy” Collier, battle-hardened 2nd Armored Division tank commander, U.S. Army. (Fury, 2014)
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