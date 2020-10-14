Все букеты – в храм! Ольга Бузова заботится о своей душе

Религиозные настроения Ольги Бузовой были выявлены в ходе изучения её концертного райдера.

Перед выступлением в Екатеринбурге Ольга Бузова отправила организаторам концерта её райдер.

Помимо привычных требований, связанных с вопросами перелёта, наземного перемещения и т.д., связанных с выступлением, одна из самых требовательных звёзд отечественного шоу-бизнеса, прописала отдельным пунктом интересное условие.

Им стало предписание отправлять все цветочные букеты, подаренные ей поклонниками, в церковь. Пожертвование Ольга велела сопровождать запиской "От Ольги Бузовой".

Чтобы организаторы не проигнорировали это важное условие, в райдере прописано требование предоставлять её директору фотоотчёт о проделанной работе.

В Сети не замедлили порассуждать о новых настроениях звезды, занимающей второе место в рейтинге Forbes "40 самых успешных звёзд России до 40 лет 2020".