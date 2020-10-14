Блогер и актёр Антон Лапенко опубликовал финальную серию второго сезона многосерийного фильма "Внутри Лапенко".
Новаторский сериал, выросший из очаровательных интернет-вайнов, заслужил любовь многотысячной аудитории. Итоговую серию трогательной истории из жизни мечтательного инженера уже посмотрели более полутора миллиона человек.
Всех полюбившихся аудитории персонажей играет сам Антон Лапенко, иногда привлекая к массовым сценам соратников по творческому проекту.
Успех своеобразного жанра, открытого ранее малоизвестным актёром Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, объясняют тем, что Лапенко удалось изобразить яркие и узнаваемые архетипы людей позднесоветской действительности.
Финальная серия второго сезона снята с должным пафосом и размахом.
Во вселенной Лапенко произошёл раскол. Главный герой истории — гуманистически настроенный инженер — произносит трогательную патетическую речь, призывающую к миру и согласию.
Однако противостояние неизбежно. Масштабная битва противоборствующих лагерей была изображена анимационными средствами.
Лапенко остроумно вводит в действие одного из своих персонажей, выпавшего из истории. Ведущий шоу "Сдохни или умри" появляется весьма эффектно и неожиданно.
Любовь и смерть — темы, которые придали финальным кадрам особую драматическую силу.
Лапенко, наконец, показывает лицо загадочной особы, в которой интернет-пользователи без труда узнали актрису Ирину Горбачёву. Именно с её легкой руки первые скетчи Лапенко получили широкую известность в Сети.
Восторженные поклонники Лапенко прокомментировали завершение второго сезона.
"Монолог инженера — манифест всех нормальных людей! Подписываюсь под каждым словом. Особа — зэ бэст!".
"Прям все как на заказ. Просили передачу "Сдохни или умри" вернуть — пожалуйста! Хотели понять Танечку — держите. Масса людей спрашивала, куда пропал Игорь, — и он имеется. Про лицо особы вообще молчу. Это была тайна века и нам ее раскрыли. Аплодисменты, занавес. Хорошо сезон кончился.
"Потрясающая грустная метафора на современную Россию. Браво".
Астролог планирует открыть своё шоу.