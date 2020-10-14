Антон Лапенко впервые показал лицо "таинственной особы"

Блогер и актёр Антон Лапенко опубликовал финальную серию второго сезона многосерийного фильма "Внутри Лапенко".

Новаторский сериал, выросший из очаровательных интернет-вайнов, заслужил любовь многотысячной аудитории. Итоговую серию трогательной истории из жизни мечтательного инженера уже посмотрели более полутора миллиона человек.

Архетипы позднесоветской действительности

Всех полюбившихся аудитории персонажей играет сам Антон Лапенко, иногда привлекая к массовым сценам соратников по творческому проекту.

Успех своеобразного жанра, открытого ранее малоизвестным актёром Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, объясняют тем, что Лапенко удалось изобразить яркие и узнаваемые архетипы людей позднесоветской действительности.

Раскол во вселенной Лапенко

Финальная серия второго сезона снята с должным пафосом и размахом.

Во вселенной Лапенко произошёл раскол. Главный герой истории — гуманистически настроенный инженер — произносит трогательную патетическую речь, призывающую к миру и согласию.

Однако противостояние неизбежно. Масштабная битва противоборствующих лагерей была изображена анимационными средствами.

Любовь и смерть

Лапенко остроумно вводит в действие одного из своих персонажей, выпавшего из истории. Ведущий шоу "Сдохни или умри" появляется весьма эффектно и неожиданно.

Любовь и смерть — темы, которые придали финальным кадрам особую драматическую силу.

Лапенко, наконец, показывает лицо загадочной особы, в которой интернет-пользователи без труда узнали актрису Ирину Горбачёву. Именно с её легкой руки первые скетчи Лапенко получили широкую известность в Сети.

Восторженные поклонники Лапенко прокомментировали завершение второго сезона.