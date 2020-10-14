Певица Валерия ждёт прибавления в семействе

Внука или внучку многодетной певице подарит её младший сын Арсений Шульгин.

21-летний музыкант женился в конце августе этого года на девушке по имени Лиана Волкова.

Многие тогда предполагали, что на брак в столь юном возрасте молодого человека подвигли весомые причины, а именно: беременность возлюбленной. Любопытные пользователи Сети отмечали излишний объём свадебного платья невесты.

Скрывать интересное положение супруги Арсений долго не стал. На совместном фото, опубликованном в социальных сетях, интернет-пользователи без труда разглядели заметно выросший живот жены молодого музыканта.

Ранее Валерия в одном из интервью рассказала, что готова к рождению внука или внучки. А вот слова "бабушка" моложавая певица предпочла бы избежать. Валерия хочет научить своих внуков обращаться к ней по имени.