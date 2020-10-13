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Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"

Но у астролога есть идея получше — открыть свое шоу. Правда, не понятно, насколько серьезно она высказывается.

Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"

Астролог Василиса Володина, которая анализировала анкеты участников передачи "Давай поженимся", решила уйти из проекта. Поклонники очень просят её вернуться, так как без астролога шоу уже не такое интересное.

У Василисы есть другая идея — она планирует открыть свой проект.

Иными словами, в "Давай поженимся" она не собирается возвращаться.

Как только в России началась эпидемия коронавируса, Василиса Володина попросила перевести её на удалённую работу, но продюсеры шоу ей отказали.

Некоторые подписчики упрекнули Володину в том, что она бросила своих коллег — Розу Сябитову и Ларису Гузееву - одних "героически бороться", на что Василиса просто рассмеялась.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лариса Гузеева призналась в любви к коллегам.

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