Алсу рассказала о способностях своего четырёхлетнего сына

Младший ребёнок в семье певицы Алсу — четырёхлетний сын Рафаэль — обожает играть в машинки, смотреть мультфильмы. Мальчик уже радует родителей проявлением своих талантов, рассказала артистка.

Так, он, как и его старшие сёстры, растёт "музыкальным" ребёнком. Но Алсу не считает, что дело в наследственности. По словам певицы, на интересы ребёнка большое влияние оказывает семья.

"Когда дети растут в атмосфере, где постоянно звучит музыка, хочешь — не хочешь, станешь музыкальным. Ему нравится играть на пианино, я его научила гамме. У сына прекрасный слух, он попадает во все ноты", — цитирует слова артистки StarHit.

Рафаэля пока не отдают в детский сад из-за пандемии коронавируса.

Алсу сообщила, что хочет отдать сына в обычное учреждение, "где всего понемножку". До введения коронавирусных ограничений мальчика водили в различные развивающие центры. Он уже научился читать по слогам.

Общаясь с сёстрами, которые в совершенстве владеют английским, Рафаэль начал интересоваться языками.

Ранее Алсу опубликовала фото с четырёхлетним сыном.