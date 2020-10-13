Елена Малышева возмутила россиян, прогулявшись без маски

Елена Малышева опубликовала видео в Instagram, на котором она с мамой гуляет по ГУМу и Красной площади. Ранее мама телеведущей перенесла коронавирус, легочную гипертензию и порок сердца.

Однако на Малышевой не было медицинской маски. На телеведущую посыпался шквал критики, поскольку она всегда призывает россиян заботиться о своём здоровье.

"А в ГУМе почему без маски? И вы, и мама? Опять двойные стандарты? В обычных магазинах кассиры с остервенением кричат про маски, Роспотребнадзор вводит штрафы. Почему вы подаете пример неуважения к людям?" — интересуются у Малышевой.

В ответ телеведущая объяснила, что на улице медицинские маски не нужны.