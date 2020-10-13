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Стало известно, почему Жванецкий ушёл со сцены

Недавно известный писатель и сатирик Михаил Жванецкий объявил о завершении карьеры по состоянию здоровья.

Представитель сатирика Олег Сташкевич утверждает, что истинной причиной, по которой Жванецкий больше не будет выходить на сцену, является коронавирус. Все его концерты и выступления были отменены ещё весной из-за ограничительных мер.

"Я сказал, чтобы все интервьюеры перестали меня дергать и Михаила Михайловича. Сейчас разговора об этом не может быть. О чем говорить, какой выход на сцену?" — отметил Сташкевич и добавил, что сейчас Жванецкий находится на самоизоляции.

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