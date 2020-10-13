Недавно известный писатель и сатирик Михаил Жванецкий объявил о завершении карьеры по состоянию здоровья.
Представитель сатирика Олег Сташкевич утверждает, что истинной причиной, по которой Жванецкий больше не будет выходить на сцену, является коронавирус. Все его концерты и выступления были отменены ещё весной из-за ограничительных мер.
"Я сказал, чтобы все интервьюеры перестали меня дергать и Михаила Михайловича. Сейчас разговора об этом не может быть. О чем говорить, какой выход на сцену?" — отметил Сташкевич и добавил, что сейчас Жванецкий находится на самоизоляции.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.