Боярский больше не хочет выходить на сцену

Михаил Боярский не против, чтобы в России произошёл тотальный локдаун из-за коронавируса, поскольку в этом случае он будет общаться с внуками.

"Я в надежде на то, что так будет, потому что мне, кроме общения с моими внуками, ничего не нужно. Если мне помогут не выходить на сцену, сниматься, я им буду только благодарен", — отметил артист.

Напомним, последние несколько недель в России наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Власти страны утверждают, что второго тотального локдауна не будет, поскольку он может обрушить российскую экономику.