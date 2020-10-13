Секс-скандал серьёзно подкосил здоровье 50-летнего стриптизёра Тарзана. Недавно он был срочно госпитализирован в реанимацию.

Оказалось, что врачам пришлось всерьёз бороться за его жизнь. Об этом рассказал друг семьи Глушко и Королёвой Вадим Манукян.

"Да, его реально откачивали. Сережа тогда сильно распереживался, и с ним произошел нервный срыв. В итоге он оказался в реанимации. Ему истории с изменой с головой хватило", — сообщил Манукян.

"Сергею уже 50 лет. Для мужчин, по наблюдениям медиков, это весьма опасный возраст… Конечно, кто угодно может сорваться по здоровью", — добавил друг стриптизёра.