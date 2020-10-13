Сын Сафронова оценил слова Самбурской о мужчинах с низким доходом

Слова актрисы Анастасии Самбурской возмутили сына Никаса Сафронова Луку Затравкина.

"Это тот случай, когда лучше промолчать, за умного сойдешь. Когда тобой очарованы как актером, как музыкантом, как творческой единицей, нельзя показывать свою темную сторону, своих демонов в шкафу. Лучше быть несколько самоцензурированным что ли, немножко внести светлое и доброе, даже если ты не такой", — пояснил пианист.

По словам Затравкина, нельзя забывать о влиянии, которое артистка оказывает на своих фанаток.