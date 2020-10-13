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Сын Сафронова оценил слова Самбурской о мужчинах с низким доходом

Слова актрисы Анастасии Самбурской возмутили сына Никаса Сафронова Луку Затравкина.

Сын Сафронова оценил слова Самбурской о мужчинах с низким доходом

"Это тот случай, когда лучше промолчать, за умного сойдешь. Когда тобой очарованы как актером, как музыкантом, как творческой единицей, нельзя показывать свою темную сторону, своих демонов в шкафу. Лучше быть несколько самоцензурированным что ли, немножко внести светлое и доброе, даже если ты не такой", — пояснил пианист.

По словам Затравкина, нельзя забывать о влиянии, которое артистка оказывает на своих фанаток.

"Сегодня зарабатываешь ты, завтра будет зарабатывать он… Можно вырастить сегодня из простого мужчины генерала, который будет богаче, умнее и, наверно, более высокого положения, чем ты, если ты хочешь это сделать… Но ограничивать себя сразу и ждать принца на белом коне — конец печальный", — добавил Затравкин.

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