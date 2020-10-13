Во время знакомства с Владимиром Пресняковым в 2005 году Наталья Подольская не знала, что певец был женат на Лене Ленской.
Когда Подольская узнала о семейном положении артиста, то захотела разорвать с ним все отношения.
"Это было очень больно! У меня было ощущение, что отрезала себе руку. Мне было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала. Женат он был! А мне не сказал! Я очень сильно испугалась, потому что для меня роль разлучницы была невозможна. Хотя в то время Владимир с Леной находились на стадии развода", — рассказала Подольская.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.