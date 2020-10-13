Наталья Подольская рассказала, как хотела бросить Преснякова

Во время знакомства с Владимиром Пресняковым в 2005 году Наталья Подольская не знала, что певец был женат на Лене Ленской.

Когда Подольская узнала о семейном положении артиста, то захотела разорвать с ним все отношения.