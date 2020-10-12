Подписчики раскритиковали Киркорова за макияж восьмилетней дочери

Певец Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Intsagram фото, сделанное в развлекательном центре, в котором он отдыхал вместе с детьми, сообщает портал "Утро.ру".

Подписчики написали в комментариях, что исполнитель — хороший отец, так как проводит с детьми много времени.

Некоторые фанаты обратили внимание на то, что 8-летняя дочь Киркорова накрашена.

"Вы зачем ребенка накрасили?", "Девочке в ее возрасте это не к лицу", — заметили пользователи.

Кто-то из пользователей предположил, что, скорее всего, макияж девочке сделали в развлекательном центре.

Ранее Киркоров выложил в Сеть снимок, на котором запечатлены Алла-Виктория и Мартин. Поклонники звезды раскритиковали фото, так как, по их мнению, оно совсем "недетское".

Напомним, что 88-летний отец короля эстрады Бедрос Киркоров находится в больнице. У него диагностировали коронавирус. Сообщается, что болгарский певец тяжело переносит заболевание.