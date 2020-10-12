Известная актриса Виктория Тарасова потеряла спокойствие из-за телефонных маньяков.

Артиста пошла на крайние меры, чтобы вернуть себе спокойствие — сменила номер телефона.

"Ты когда молчишь, онанируешь, что ли, на мой голос. Он захихикал: видимо, я его расколола. Потом он мне, правда, сказал, что его женщины не возбуждают. Оказывается, он придерживается другой сексуальной ориентации. Но меня достает ежедневно! Честно говоря, моя жизнь потеряла покой", — сообщила Тарасова детали беседы с хулиганами.