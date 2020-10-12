Наталья Краснова отчитала молодежь за языковую тупость

Суровая женщина из Челябинска и по совместительству учительница русского языка Наталья Краснова обеспокоилась словарным запасом современного поколения и лаконичностью фраз.

Наталья, которая называет себя Бьюти-богиней всея Руси, упрекнула молодежь в языковой ограниченности. В своей особой назидательной манере, которая так раздражает многих интернет-пользователей, Краснова выразила свою точку зрения на проблему.

"Уточню: я не против заимствованных слов, обрусевших слов и неологизмов. Но порой речь школьников слушать очень сложно: она состоит из коротких фраз. Они и сейчас скажут мне: "кек, бумер!". Вместо вразумительного ответа: "Это забавно, но твоё мировоззрение уже устарело, Наташ". Печально все это. Я как бумер вам говорю:)", — иронично резюмировала стендап-комик у себя на страничке.

Точку зрения блогера поддержали ее подписчики.

"Ой, блин, ненавижу! Ненавижу, когда суют английские слова в русскую речь. Звучит по идиотски. "Я сегодня приготовила боул с овсянкой и ягодами", — привел наглядный пример поклонник блогера.