Полина Гагарина скучает по концертам

Пока поп-дива довольствуется только "квартирниками".

О больших шумных залах с их особой энергетикой Полина пока только мечтает.

"Квартирник у Маргулиса", НТВ, сегодня, в 0:15. Попели, пообщались, посмеялись! Безумно скучаю по концертам и очень ценю такие теплые и камерные вечера!" — коротко, но емко подписала свой новый пост в Instagram Полина Гагарина.

Певица, как и многие ее коллеги, претерпела все неудобства пандемии коронавируса, соскучилась по зрителям и жаждет вернуться на сцену, чтобы порадовать своих поклонников концертными номерами.

Полину любят ее фанаты. Это доказывают не только их теплые комментарии, но и беспокойство по поводу ее здоровья.