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Полина Гагарина скучает по концертам

Пока поп-дива довольствуется только "квартирниками".

Полина Гагарина скучает по концертам

О больших шумных залах с их особой энергетикой Полина пока только мечтает.

"Квартирник у Маргулиса", НТВ, сегодня, в 0:15. Попели, пообщались, посмеялись! Безумно скучаю по концертам и очень ценю такие теплые и камерные вечера!" — коротко, но емко подписала свой новый пост в Instagram Полина Гагарина.

Певица, как и многие ее коллеги, претерпела все неудобства пандемии коронавируса, соскучилась по зрителям и жаждет вернуться на сцену, чтобы порадовать своих поклонников концертными номерами.

Полину любят ее фанаты. Это доказывают не только их теплые комментарии, но и беспокойство по поводу ее здоровья.

"Недавно увидел, что вы сорвали спину во время выступления. Пожалуйста, не нужно так нам отдаваться, мы этого не стоим. Берегите себя", — пишут фанаты исполнительницы.

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