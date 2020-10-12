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Мария Кожевникова хочет жить в воде

Мария Кожевникова знает, как привлечь внимание публики.

Актриса поделилась откровенным фото с отдыха, где плавает в бассейне.

"Я бы жила в воде", — прокомментировала актриса новый пост в своем аккаунте в Instagram.

На фотографии она находится в прекрасной форме, выглядит умиротворенной и мечтательной.

Поклонники быстро рассекретили место отдыха Кожевниковой.

"Это в Есентуках, приятного отдыха Вам", — написали всезнайки из Сети.

Некоторые подписчики поделились своими мыслями по поводу прелестей водного релакса.

"Если только в качестве русалки, гораздо круче жить возле воды. Я бы с удовольствием жила у моря. Но пока получается только у бассейна, лучше, чем ничего", — рассуждают мечтательные любители поплавать.

 
 
 
 
 
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Я бы жила в воде 🏠😜

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

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