Мария Кожевникова хочет жить в воде

Мария Кожевникова знает, как привлечь внимание публики.

Актриса поделилась откровенным фото с отдыха, где плавает в бассейне.

"Я бы жила в воде", — прокомментировала актриса новый пост в своем аккаунте в Instagram.

На фотографии она находится в прекрасной форме, выглядит умиротворенной и мечтательной.

Поклонники быстро рассекретили место отдыха Кожевниковой.

"Это в Есентуках, приятного отдыха Вам", — написали всезнайки из Сети.

Некоторые подписчики поделились своими мыслями по поводу прелестей водного релакса.

"Если только в качестве русалки, гораздо круче жить возле воды. Я бы с удовольствием жила у моря. Но пока получается только у бассейна, лучше, чем ничего", — рассуждают мечтательные любители поплавать.