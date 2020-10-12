Мария Кожевникова знает, как привлечь внимание публики.
Актриса поделилась откровенным фото с отдыха, где плавает в бассейне.
"Я бы жила в воде", — прокомментировала актриса новый пост в своем аккаунте в Instagram.
На фотографии она находится в прекрасной форме, выглядит умиротворенной и мечтательной.
Поклонники быстро рассекретили место отдыха Кожевниковой.
"Это в Есентуках, приятного отдыха Вам", — написали всезнайки из Сети.
Некоторые подписчики поделились своими мыслями по поводу прелестей водного релакса.
"Если только в качестве русалки, гораздо круче жить возле воды. Я бы с удовольствием жила у моря. Но пока получается только у бассейна, лучше, чем ничего", — рассуждают мечтательные любители поплавать.
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Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.