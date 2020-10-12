Киркоров в короне и пайетках обнимался с бойфрендом Бузовой

Король отечественной эстрады выложил фотоподборку с самыми близкими ему людьми.

Снимки были сделаны во время съемок "Детской Новой волны 2020".

Киркоров в дуэте с возлюбленным Бузовой Давидом Манукяном исполнил хит "Ролекс".

"Встречи с друзьями с современном мире — роскошь! Цените моменты и редкие свидания!", — поделился Филипп Киркоров.

На каждом фото звезда шоу-бизнеса радостно обнимает своих друзей и коллег по цеху, продолжая эпатировать своими нарядами и лихо сдвинутой набок короной публику.