Король отечественной эстрады выложил фотоподборку с самыми близкими ему людьми.
Снимки были сделаны во время съемок "Детской Новой волны 2020".
Киркоров в дуэте с возлюбленным Бузовой Давидом Манукяном исполнил хит "Ролекс".
"Встречи с друзьями с современном мире — роскошь! Цените моменты и редкие свидания!", — поделился Филипп Киркоров.
На каждом фото звезда шоу-бизнеса радостно обнимает своих друзей и коллег по цеху, продолжая эпатировать своими нарядами и лихо сдвинутой набок короной публику.
"Крайняя фотка, где вы втроём смеётесь такая классная, живая, энергия прям захватывает так, что аж самой хочется смеяться, добрая", — прокомментировали ностальгический пост певца его поклонники.
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Встречи с друзьями с современном мире — роскошь! Цените моменты и редкие свидания!
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.