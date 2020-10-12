Красноволосый Дима Билан снялся в новогоднем "шоу фриков"

Певцу пришлось изображать новогоднее настроение в середине октября.

Дима Билан активно снимается в разных телепрограммах. Недавно он принял участие в подготовке новогоднего выпуска юмористического шоу, где вместе с ним выступили и его коллеги по цеху. Билан, который покрасил свою шевелюру в огненно красный цвет, "поугарал" вместе с Гариком Харламовым и Ильёй Прусикиным из группы Little Big.

Интернет-пользователи сострили, что Билану пришлось выкраситься в малиновый цвет, чтобы не выделяться на фоне других "ТВ-фриков".

"Встретились с моей уважаемой подругой @pelageya_insta, чтобы опять понажимать на кнопки, только теперь на канале @tnt_online! как же с тобой всегда тепло! #гделогика смотрите новогодний выпуск в декабре — это было нечто! И играли мы с @garikkharlamov @iliyaprusikin", — рассказал певец.

Поклонники исполнителя тут же вспомнили Билана в роли члена жюри шоу "Голос".