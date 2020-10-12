Певцу пришлось изображать новогоднее настроение в середине октября.
Дима Билан активно снимается в разных телепрограммах. Недавно он принял участие в подготовке новогоднего выпуска юмористического шоу, где вместе с ним выступили и его коллеги по цеху. Билан, который покрасил свою шевелюру в огненно красный цвет, "поугарал" вместе с Гариком Харламовым и Ильёй Прусикиным из группы Little Big.
Интернет-пользователи сострили, что Билану пришлось выкраситься в малиновый цвет, чтобы не выделяться на фоне других "ТВ-фриков".
"Встретились с моей уважаемой подругой @pelageya_insta, чтобы опять понажимать на кнопки, только теперь на канале @tnt_online! как же с тобой всегда тепло! #гделогика смотрите новогодний выпуск в декабре — это было нечто! И играли мы с @garikkharlamov @iliyaprusikin", — рассказал певец.
Поклонники исполнителя тут же вспомнили Билана в роли члена жюри шоу "Голос".
"Ээх, как Вас не хватает в Голосе…".
"Боже, как же радостно всегда вас видеть вместе ".
"Какие красивые, обожаю вас обоих, ждём, уверена было здорово".
"С Пелагеей по другому не бывает) солнечная". — пылко откликнулись подписчики.
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Встретились с моей уважаемой подругой @pelageya_insta , чтобы опять понажимать на кнопки 😅😍 ))) только теперь на канале @tnt_online ! как же с тобой всегда тепло !!!! ❤️🙋🏻♂️☂️ #гделогика смотрите новогодний выпуск в декабре - это было нечто !!! И играли мы с @garikkharlamov @iliyaprusikin 🔥🌪 #билан #димабилан
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.