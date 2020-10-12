Светлану Ходченкову узнали даже под медицинской маской

Актриса выступила на сцене северной столицы в составе труппы театра "Ателье".

Пьеса "История любви" покорила зрителей своим звездным составом.

"Сейчас в Санкт-Петербурге. Начали! Масочный режим соблюдаем за кулисами и на сцене. Сняли, конечно, не волнуйтесь, но начали спектакль в масках в солидарность с нашими зрителями. Будем играть!" — написала Светлана о гастролях в шутливой форме.

На снимке актриса вместе со своими коллегами по цеху стоит в маске, соблюдая все рекомендованные Роспотребнадзором нормы и правила безопасности.

Поклонники честно признались, что узнают своих любимых актеров не только в гриме.