Актриса выступила на сцене северной столицы в составе труппы театра "Ателье".
Пьеса "История любви" покорила зрителей своим звездным составом.
"Сейчас в Санкт-Петербурге. Начали! Масочный режим соблюдаем за кулисами и на сцене. Сняли, конечно, не волнуйтесь, но начали спектакль в масках в солидарность с нашими зрителями. Будем играть!" — написала Светлана о гастролях в шутливой форме.
На снимке актриса вместе со своими коллегами по цеху стоит в маске, соблюдая все рекомендованные Роспотребнадзором нормы и правила безопасности.
Поклонники честно признались, что узнают своих любимых актеров не только в гриме.
"Такие яркие что и в маске всех прекрасно узнаю!" — уверяют фанаты актрисы.
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#repost @theatreatelier ・・・ Сейчас в Санкт-Петербурге. Начали! Масочный режим соблюдаем за кулисами и на сцене. Сняли, конечно, не волнуйтесь:) но начали спектакль в масках в солидарность с нашими зрителями. Будем играть! #театрАтельеГастроли #ИсторияЛюбви #СветланаХодченкова #АлександрУстюгов #АннаУколова #ДмитрийМалашенко #КонстантинЮшкевич #режиссёрДайнюсКазлаускас #продюсерЭльшанМамедов
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.