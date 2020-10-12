Актёр Андрей Ургант в ситуации безденежья уповает на сына.
Ургант старший рассказал, что материальное положение его весьма плачевно
Безденежье актёра связано с ограничениями, введёнными из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Всё, чем зарабатывал актёр на жизнь, теперь под запретом. Отменены спектакли, концерты, корпоративы, дни рождения, свадьбы и прочие массовые мероприятия, которые кормили деятеля культуры.
"Деньги сейчас заканчиваются. Я ещё помогаю дочери, которая живёт с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности. Так что если не моя надежда на моего сына (телеведущего Ивана Урганта), я бы спокойно мог предположить, что мне придётся голодать", — сказал Ургант.
Интернет-пользователи предположили, что Иван не даст отцу умереть с голоду, однако особо осведомленные вспомнили, что отец, бросивший семью, не очень помогал юному Ване, так что на благодарность отпрыска ему рассчитывать особо не приходится.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.