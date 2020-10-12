Ургант старший надеется, что сын Иван не даст умереть отцу с голоду

Актёр Андрей Ургант в ситуации безденежья уповает на сына.

Ургант старший рассказал, что материальное положение его весьма плачевно

Безденежье актёра связано с ограничениями, введёнными из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Всё, чем зарабатывал актёр на жизнь, теперь под запретом. Отменены спектакли, концерты, корпоративы, дни рождения, свадьбы и прочие массовые мероприятия, которые кормили деятеля культуры.

"Деньги сейчас заканчиваются. Я ещё помогаю дочери, которая живёт с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности. Так что если не моя надежда на моего сына (телеведущего Ивана Урганта), я бы спокойно мог предположить, что мне придётся голодать", — сказал Ургант.

Интернет-пользователи предположили, что Иван не даст отцу умереть с голоду, однако особо осведомленные вспомнили, что отец, бросивший семью, не очень помогал юному Ване, так что на благодарность отпрыска ему рассчитывать особо не приходится.