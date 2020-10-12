Известный продюсер Бари Алибасов должен вернуть свой жене Лидии Федосеевой-Шукшиной квартиру в центре Москвы.

Такое решение принял Троицкий районный суд столицы. О постановлении сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

"Оспорить решение в апелляции Мосгорсуда можно в течение 30 дней, и основания для этого есть все. Однако, по его словам, сам Алибасов пока не решил, будет ли он оспаривать решение, так как всегда говорил, что квартира принадлежит Шукшиной, и вынесенное решение только подтвердило его слова", — пояснил представитель Алибасова.