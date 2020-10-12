Суд определил, что делать с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной

Долгий имущественный конфликт исчерпан.

Актриса подарила жилье своему супругу Барии Алибасову, который поспешил переписать собственность на квартиру на своего помощника.

Такие манипуляции с недвижимостью, по слова Алибасова, он провернул, так как хотел спасти имущество от притязаний дочери супруги Ольги.

Имущественный спор между супругами разгорелся с новой силой, когда Лдия Николаевна призналась, что была не в себе, когда оформляла квартиру на мужа. Она заявила, что Алибасов отобрал у неё квартиру и слёзно просила суд аннулировать необдуманную сделку.

Судебные органы пошли навстречу Лидии Николаевне и вернули недвижимость актрисе, которая собирается завещать квартиру внукам, сыновьям дочери Марии.

При этом Федосеева-Шукшина не держит зла на супруга, так как уверена, что его могли тоже обмануть.