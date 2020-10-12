Обещал жениться. Гражданка США обвинила Брэда Питта в мошенничестве

Жительница штата Техас рассказала, что Брэд Питт обманул ее на $40 тыс.

Гражданка США Келли Кристина рассказала представителям прессы о том, что Брэд Питт под предлогом платы за посещение благотворительных мероприятий выманил у неё крупную сумму.

Более того, женщина рассказала, что в процессе общения у неё сложились близкие отношения с голливудским актёром, который даже обещал на ней жениться.

Так как самый красивый мужчина мира не выполнил ни одно из своих обещаний, женщина посчитала, что была обманута. Теперь она требует, чтобы Питт вернул ей вместо $40 тыс, которые она ему отдала, $100 тыс.

Юрист Питта предположил, что женщина попалась на крючок интернет-мошенников. Адвокат объяснил, что Брэд не знаком с женщиной лично и не брал у потерпевшей денег в пользу жертв урагана "Катрина".